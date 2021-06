Brasileiro

Flamengo estuda contratação de Kennedy, do Chelsea-ING



Jogador deve iniciar nos próximos dias tratamento de lesão no tornozelo no Ninho do Urubu

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 05 (AFI) – Com o dia 12 de junho cada vez mais próximo, o Flamengo ‘namora’ o atacante Kennedy (foto abaixo), do Chelsea, para uma eventual investida na abertura de transferência do futebol europeu. O jogador é atualmente o sonho de consumo dos dirigentes rubro-negros.

O jogador tem contrato com o time inglês até 2024, mas dificilmente será aproveitado na próxima temporada. Aliás, Kennedy tem sido frequentemente emprestado a outros clubes, como por exemplo Watford, Newcastle, Getafe e por último o Granada, do futebol espanhol.

Além de não ser aproveitado, Kennedy está se recuperando de uma lesão no tornozelo. O Flamengo já ofereceu a bela estrutura do Ninho do Urubu para o jogador se recuperar, inclusive já tendo seu aceite. O problema é que o Chelsea ainda não liberou, razão pela qual ainda não foi iniciado o tratamento na casa rubro-negra.

Kennedy defendeu o Granada, da Espanha, na última temporada

Evidente que o time carioca vê a contratação com muita cautela. O Flamengo deverá esperar a movimentação do mercado para fazer alguma investida e reforçar seu elenco com um bom nome do futebol europeu.

O que se sabe é que o Chelsea quer recuperar os 8 milhões de euros investidos na contratação do jogador, atualmente com 25 anos. Até hoje, Kennedy atuou com regularidade no time inglês apenas na primeira temporada, depois acabou perdendo espaço e entrando na lista de empréstimos.

Kennedy foi revelado pelo Fluminense e, assim como Gerson, pode defender a camisa do Flamengo para recuperar o bom futebol. Resta saber se a investida rubro-negra surtirá efeito.