Brasileiro

Flamengo x América-MG – Mengão botará ainda mais pressão no Coelho de Lisca?



O time de Rogério Ceni vem tranquilo para enfrentar a pressionada equipe mineira

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Após folgar na última rodada por ter muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções, o atual campeão Flamengo buscará sua segunda vitória no Brasileirão. O desafio é diante do América Mineiro, neste domingo, ás 16h, no Maracanã.

O Flamengo é o grande favorito ao título e derrotou o Palmeiras, por 1 a 0, na estreia do torneio. Na Copa do Brasil, o Mengão encaminhou a vaga nas oitavas de final após fazer 1 a 0 para cima do Coritiba.

De volta à elite do campeonato nacional, o América ainda não venceu. Na estreia, perdeu para o Athletico por 1 a 0. Depois, acabou sendo derrotado frente ao Corinthians pelo mesmo placar. Na Copa do Brasil, foi eliminado frente ao Criciúma.

COMO VEM O COELHO?

Pressionado após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil frente ao Criciúma, o América Mineiro tenta juntar os cacos para focar apenas no Campeonato Brasileiro. O técnico Lisca, que foi bancado no cargo, indicou algumas mudanças na equipe.

Flamengo e América se enfrentam neste domingo

A principal dúvida é na lateral esquerda. João Paulo deverá recuperar seu posto de titular do setor após se recuperar de lesão, mas existe ainda a possibilidade de Lisca continuar com Marlon ou até mesmo iniciar com Alan Ruschel. No ataque, Ribamar vem pedindo espaço e poderá entrar no lugar de Rodolfo José, ao lado de Ademir.

Quem não estará em campo é o volante Zé Ricardo, com uma lesão na coxa esquerda. Lisca treinou com Gustavo no setor. Ele irá compor o meio de campo com Juninho, Alê e Bruno Nazário.

“A fase é ruim mesmo, a gente não está conseguindo ganhar. Vamos seguir trabalhando, mostrando esse poder de reação. Mas estamos muito tristes com a eliminação na Copa do Brasil, mas agora ficou para trás. É concentrar para realizar uma boa campanha no Brasileirão”, disse o treinador.

OLHO NO MENGÃO!

Rogério Ceni terá um Flamengo reforçado para enfrentar o América Mineiro. O treinador poderá contar com Gerson e Pedro, que estavam na seleção olímpica, além do zagueiro Rodrigo Caio, este vinha tratando uma lesão no joelho.

No entanto, o treinador ainda terá alguns problemas, pois seus principais jogadores seguem convocados, a exemplo de Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile), Gabigol (Brasil) e Everton Ribeiro (Brasil).

Rogério, então, vem tendo algumas dúvidas. De volta ao Flamengo, Rodinei briga por posição com Matheuzinho. No meio, a disputa ficou entre Gomes e Michael. O ataque terá Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.