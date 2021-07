Flordelis é vista fazendo compras com o namorado

A deputada federal Flordelis só assumiu recentemente o namoro com o produtor musical Allan Soares. Mas o relacionamento entre os dois já dura, ao menos, alguns meses. A parlamentar, de 60 anos, e o novo amor, de 25, foram flagrados juntos em uma loja em Macaé, cidade natal de Allan. Na imagem, o casal aparece usando máscaras, sendo auxiliado por uma vendedora que mostra produtos para o lar.

O registro, feito por alguém que estava no mesmo estabelecimento comercial, seria do início de maio deste ano. Allan é o primeiro relacionamento assumido por Flordelis depois da morte do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela é acusada de ser a mandante do crime e responde pelo caso na Justiça.

Ainda em fevereiro, como foi publicado pelo EXTRA, Flordelis já não fazia tanta questão de esconder sua ligação com o produtor. Os dois, inclusive, posaram abraçados no aniversário de 60 anos dela. Além disso, durante uma live há pouco tempo, em seu próprio Instagram, ela falava com os seguidores sobre os compromissos de sua agenda. Na ocasião, a deputada se dirigiu a Allan, que estava a seu lado, chamando-o de “amor”.

Assim como a amada, Allan é evangélico. Ele trabalha com artistas do segmento gospel. Os dois se conhecem, pessoalmente, há pelo menos três anos. Em 2018, o jovem posou ao lado de Flordelis e o, então, marido dela, Anderson, durante uma visita deles a Macaé.