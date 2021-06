Floresta empata em jogo-treino contra equipe da Série B do Ceará

Brasileiro

Sensação da Série C empata em jogo-treino contra equipe da Série B do CE



O placar de 0 a 0 prevaleceu durante os 90 minutos de amistoso nesta segunda-feira

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 07 (AFI) – Na tarde desta segunda-feira, os atletas do Floresta que entraram no decorrer da partida e, os não relacionados contra o Santa Cruz/PE, realizaram um jogo-treino diante da equipe do União-CE, no Centro de Treinamento Felipe Santiago, na Vila Manoel.

O placar de 0 a 0 prevaleceu durante os 90 minutos. O grupo que enfrentou o clube pernambucano, realizou apenas um trabalho regenerativo. Nesta terça-feira, o elenco retoma as atividades durante o período da tarde.

Floresta empata em jogo-treino contra União. Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

SÉRIE C

Com quatro pontos na tabela e líder do grupo A, o verdão terá outra difícil missão, onde jogará diante do clube amazonense na Arena da Amazônia, às 17h, em Manaus, neste sábado.