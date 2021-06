Copa do Brasil

Fluminense 2 x 0 RB Bragantino – Fred marca e Tricolor encaminha vaga na Copa BR



O time carioca colocou um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil com vitória convincente nesta quarta-feira

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 02 (AFI) – O Fluminense quebrou um tabu de nunca ter vencido o Red Bull Bragantino no Maracanã ao vencer o rival por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase. Foram dez partidas na história (contando o antigo Bragantino), com as duas únicas vitórias da equipe tricolor, até então, nas Laranjeiras.

O time carioca ainda ficou perto de bater uma segunda marca. O Fluminense não elimina um rival da Série A do Brasileiro na Copa do Brasil desde 2015, quando passou pelo Grêmio. Agora, poderá perder por até um gol de diferença para confirmar sua vaga nas oitavas de final.

O Red Bull Bragantino terá que triunfar por uma vantagem de três gols ou fazer dois e levar para os pênaltis. O duelo de volta será na quarta-feira (09), às 21h30, no Nabi Abi Chedid.

VEJA OS GOLS DO FLUMINENSE

A convocação da seleção brasileira desfalcou ambas as equipes. O zagueiro Nino, além do goleiro Cleiton e do meia Claudinho estavam na lista de Jardine para a equipe olímpica. O trio será desfalque nas próximas rodadas e a ausência foi sentida nesta quarta-feira, mais pelo lado do time paulista.

EQUILIBRADO!

Sem Claudinho, o Bragantino sofreu para criar e ameaçar o Fluminense. No primeiro tempo, o clube paulista teve apenas uma grande oportunidade, fruto do talento individual de Lucas Evangelista, que ganhou de Egídio, deu um ‘chapéu’ em Luccas Claro e mandou rente à trave de Marcos Felipe.

Fred abriu o caminho para vitória do Flu

Do outro lado, o Fluminense ficou com a posse de bola, buscou muito as subidas de Egídio, mas não encontrou espaço para acionar o bem marcado Fred. A melhor chance saiu dos pés de outro veterano, Nenê. Ele recebeu na entrada da área, ganhou de Aderlan e, de frente para Júlio César, chutou cruzado, pela linha de fundo.

DEU TRICOLOR!

O equilíbrio foi o tom dos primeiros 45 minutos do duelo no Maracanã. Na etapa final, o Fluminense esboçou uma pressão inicial. Fred tentou tirar os defensores do Red Bull Bragantino da área para infiltração de Yago Felipe e Caio Paulista, mas o adversário não caiu na armadilha do camisa 9 e continuou com sua linha defensiva muito bem posicionada.

Coube ao próprio Fred, então, decidir. Em bela troca de passe em jogada de contra-ataque, Gabriel Teixeira achou o camisa 9 livre dentro da área. No primeiro lance de mais liberdade, o artilheiro mandou para o fundo das redes e abriu o caminho da vitória. Aos 24, o time carioca ampliou com Ábel Hernandez, após linda assistência de Yago Felipe.

O Red Bull Bragantino ainda tentou diminuir e cresceu nos minutos finais, mas Alerrandro, totalmente livre dentro da área, cabeceou para fora, na última chance de recolocar o clube paulista na partida e na briga pela classificação, que virou uma prova de fogo.