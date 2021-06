Brasileiro

Fluminense ‘leva chapéu’ de time do Japão e fica distante de volante do Flamengo



Isso porque, depois de ficar bem próximo das Laranjeiras, o volante Ronaldo resolveu aceitar a proposta do Shimizu, do Japão

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Depois de ficar bem próximo de um acerto com o Fluminense, o volante Ronaldo, de 24 anos, deve ter seu destino traçado bem longe das Laranjeiras. Sem espaço e com o contrato chegando ao fim junto ao Flamengo, o meio-campista recebeu uma proposta tentadora do Shimizu, do Japão e deve se transferir para a Ásia.

O time carioca havia feito uma proposta ao jogador com dois anos de contrato e ele chegaria sem custos no dia 30 de junho, quando acaba seu vínculo com o Flamengo. Porém, uma depois de uma longa conversa com sua família, o valor mais alto de salário e também a chance de viver fora do país, pesaram para a decisão do jogador para aceitar a oferta do futebol japonês.

Ronaldo havia sido um pedido do técnico Roger Machado, com quem trabalhou entre 2019 e 2019, quando ambos estavam no Bahia. No time nordestino, o atleta esteve emprestado até fevereiro deste ano, acumulando no total 52 partidas, com um gol anotado. Após voltar para o Flamengo, Ronaldo não foi aproveitado por Rogério Ceni e treina separado do elenco.

Sem o jogador, mas focado em se manter invicto no Brasileirão, o Fluminense volta a campo neste domingo (13) quando irá visitar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 20h30.