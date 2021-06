Fluminense-PI usa premiação do estadual para ajudar entidades sociais

Piauiense

Time piauiense usa premiação do estadual para ajudar entidades sociais



Vice-campeão do Piauiense, o Fluminense gastou os R$ 20 mil reais de premiação na compra de cestas básicas

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 03 (AFI) – Após chegar à final do Campeonato Piauiense pela primeira vez na história do clube, a diretoria do Fluminense-PI resolvou usar os R$ 20mil de premiação pelo vice-campeonato estadual para comprar cestas básicas, destinadas a entidades sociais de Teresina e Timon-MA.

Foto: Neyla do Rego Monteiro / Fluminense EC

No total, foram compradas 570 cestas, que foram divididas entre oito entidades. A doação de cestas se tornou uma forma de incentivo ao time.

Após chegar à quarta rodada com uma vitória, um empate e uma derrota, a diretoria prometeu ao elenco que a cada vitória do time, seriam doadas 125 cestas. De lá pra ca, o time deslanchou.

“Não havia bicho para os jogadores, o bicho era uma contrapartida social. A cada vitória do time, nós doávamos uma tonelada de alimentos. Isso era conversado com os atletas. A motivação financeira para os atletas era sempre por metas”, disse João Vicente Claudino, presidente de honra do Flu.

No total, foram distribuídas 750 cestas básicas ao longo do Campeonato Piauiense, levadas Às entidades pelos próprios atletas e membros da comissão técnica. Contando com as cestas compradas com a premiação do estadual, foram 1.320 cestas doadas no Piauiense pelo Fluminense.