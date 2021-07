Fluminense x Athletico-PR – Times buscam reação após tropeços

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – Fluminense e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, buscando reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Na oitava rodada, os times se enfrentam no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Os paranaenses estão na vice-liderança com 13 pontos, quatro a menos do que o Red Bull Bragantino, mas com um jogo a menos. O problema é que o Furacão não vence há dois jogos: perdeu para o Bahia por 2 a 1 e empatou com a Chapecoense por 2 a 2.

O Fluminense também busca recuperação, pois não vence há três jogos. Empatou com Fortaleza e Corinthians, por 1 a 1, e perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0. Com dez pontos, está em nono lugar e busca se aproximar do G6.

FLUMINENSE

O técnico Roger Machado terá retornos importantes para escalar o Fluminense. No meio, Nenê retorna após ser poupado e assume a vaga de Ganso. No ataque, Abel Hernández está suspenso por expulsão, mas sairia de qualquer forma para o retorno de Fred, que também foi preservado no último jogo.

Caio Paulista e Samuel Xavier, por outro lado, seguem fora se recuperando de dores musculares. Com isso, Calegari e Cazares seguem no time titular.

ATHLETICO

A boa notícia é que o técnico António Oliveira poderá contar com três retornos importantes. Destaque do time, o meia Nikão ficou fora de três partidas por lesão e foi novamente relacionado. Pela condição física, deve iniciar no banco.

O lateral-direito Marcinho e o volante Richard voltam após cumprirem suspensão e devem retomar a titularidade. Com isso, Khellven e Léo Cittadini voltam para o banco.