Focado na primeira vitória, Jair Ventura deve manter base titular da Chapecoense contra o Fortaleza

Chapecó, SC, 29 (AFI) – Ainda sem vencer no Brasileirão e dono da pior defesa da competição, com doze gols sofridos em sete jogos, a Chapecoense busca a reabilitação para enfim sair da zona de rebaixamento. Porém, nesta quarta-feira (30), o time catarinense não terá uma missão fácil, já que encara o Fortaleza, que tenta se manter na parte de cima da tabela, fora de casa, no Estádio Castelão, às 16h.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura não deve fazer grandes mudanças no time titular da Chapecoense, já que a lista de relacionados é praticamente a mesma que jogou contra o Athletico-PR, em Curitiba, no último domingo (27), onde ficaram no empate por 2 a 2 e a delegação embarcou de lá direto para Fortaleza. A única novidade é o atacante Fabinho, que se recuperou do Covid-19 e só não atuou na rodada passada, por questões contratuais já que pertence ao time paranaense.

Por outro lado, as baixas seguem sendo as mesmas, já que a Departamento Médico da Chapecoense está lotado com os defensores: Tiepo, Joilson, Kadu Busanello e os meias Léo Gomes, Moisés Ribeiro, Alan Santos, Tharlis e Anderson Leite. O atacante Bruno Silva, por sua vez, segue afastado por tempo indeterminado após agredir Peglow, do Internacional, e aguarda julgamento do STJD.

Até por conta disso, a Chapecoense deve entrar em campo neste meio de semana com a seguinte formação: João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana e Derlan; Guedes, Lima e Ravanelli; Mike, Fernandinho e Anselmo Ramon.