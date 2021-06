Focado na reabilitação, Altos terá reestreia de meia contra em Tombos

Brasileiro

Série C: Focado na reabilitação, Altos-PI terá reestreia de meia contra o Tombense



Alex Mineiro teve seu nome publicado no BID da CBF, mas deve começar a partida como opção no banco de reservas

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 10 (AFI) – Depois de estrear vencendo o Volta Redonda-RJ, por 3 a 0, o Altos-PI conheceu o primeiro resultado negativo ao ser derrotado pelo Ferroviário-CE, no último final de semana, e agora busca a reabilitação para voltar a brigar pelas primeiras colocações do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13), o time piauiense irá enfrentar a Tombense-MG, no interior de Minas Gerais, às 11h da manhã.

Para o duelo, o técnico Marcelo Vilar poderá contar com a reestreia do meia Alex Mineiro, que foi repatriado pelo Altos nesta última semana e como já teve seu nome regularizado junto ao Boletim Diário Informativo (BID) da CBF deve ir à campo. Mesmo assim, a base titular deve seguir sendo a mesma das primeiras rodadas, com o reforço começando como opção no banco de reservas.

Por outro lado, as baixas deguem sendo o goleiro Fábio, o lateral-esquerdo Ronan e o volante Netinho. Os dois primeiros estão em fase de transição para voltarem a atuar e o meio-campista não tem previsão de saída do Departamento Médico. Já o lateral Nickson não viajou para Tombos, por opção técnica. Todos os 20 atletas relacionados, passaram por testes e tiveram resultados negativos para covid-19.

Até por conta disso, o Altos deve entrar em campo neste final de semana com a seguinte formação: Mondragon; Gean, Rafael Araújo, Leandro Amorim e Tiaguinho; Ray, Dos Santos e Roger Gaúcho; Klenisson, Manoel e Betinho.