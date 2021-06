Brasileiro

Série C: Focado nos 100%, Novorizontino faz último treino e viaja rumo a Itu



Na visão do técnico Léo Condé, o pensamento para a partida fora de casa é de um duelo equilíbrio

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 03 (AFI) – A delegação do Novorizontino encerrou os trabalhos em Novo Horizonte na manhã desta quinta-feira (03). Atletas e comissão técnica se reuniram para um último trabalho na cidade antes de pegar estrada rumo a Itu, local do duelo contra o Ituano neste sábado (05), às 11h, em duelo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na visão do técnico Léo Condé, o pensamento para a partida fora de casa é de um duelo equilíbrio.

“A expectativa é de um jogo difícil. Vamos enfrentar um adversário que não estreou bem na competição, mas que tem qualidades, além de um treinador que está na casa há bastante tempo. Esperamos um duelo bem diferente daquele que foi na semifinal do Troféu do Interior. Sabemos que o Ituano tem uma equipe muito qualificada e que será um duelo duro. Porém, estamos preparados para fazer uma boa partida, como estamos fazendo desde o início do ano”, afirmou o treinador.

Tigre treina no CT e segue viagem para encarar o Ituano

TRABALHO ESPECIAL

Um trabalho técnico foi direcionado ao elenco nesta quinta-feira. Os jogadores sabem da importância dos treinamentos e do quão importante é manter a boa sequência de resultados, especialmente em um torneio equilibrado como a Série C.

“A semana está sendo boa. Nosso grupo está fazendo um trabalho, tenho percebido o empenho de todos do início ao fim. Teremos um adversário duro no caminho, e nós sabemos que a tendência será essa durante toda a competição. Estamos trabalhando bem e sinto que a equipe estará preparada para a partida de sábado”, declarou o volante Léo Baiano.

Nesta sexta-feira (04), o elenco do Tigre treina no Centro de Treinamento do Desportivo Brasil, em Porto Feliz, e finaliza o cronograma de atividades para a partida de sábado.