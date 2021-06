Fortaleza 1 x 1 Ceará – Tricolor estraga festa do Vozão na Copa BR

Copa do Brasil

Fortaleza 1 x 1 Ceará – Tricolor estraga festa do Vozão em clássico pela Copa BR



Fortaleza estraga festa do Ceará e empata pela Copa do Brasil

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 02 (AFI) – No aniversário de 107 anos, com direito a ação, em conjunto com a Policia, em prol das pessoas desaparecidas, o Ceará sentiu o ‘gostinho’ da vitória, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

Com o resultado, o vencedor no duelo de volta, marcado para quinta-feira, às 19h, novamente no Castelão, avançará às oitavas de final e levará uma premiação no valor de R$ 2,7 milhões. Os confrontos desta fase serão definidos através de sorteio.

Em jogo sem torcida, houve muita reclamação de dirigentes de ambos os clubes nas arquibancadas do Castelão. Houve princípio de tumulto, que acabou apaziguado. Dentro de campo, chamou a atenção o ato do goleiro Felipe Alves. Ele cavou um buraco no gramado e justificou ao afirmar que tomou tal atitude por raiva, já que o buraco havia o atrapalhado no gol marcado pelo Vozão.

VOZÃO NA FRENTE!

O Fortaleza teve a posse de bola, mas pouco incomodou o arquirrival. O Ceará foi cirúrgico no primeiro tempo. Aos nove minutos, Gabriel Dias arriscou de fora da área, Felipe Alves bateu roupa e Cléber, sem ângulo, conseguiu mandar para o fundo das redes. David respondeu, porém, a cabeçada passou por cima do gol defendido por Richard.

Ceará largou na frente, mas cedeu empate

Os ânimos estava exaltados dentro de campo. Bruno Pacheco foi visto cobrando empenho de seus companheiros em vários momentos da partida. Guto Ferreira também gritou muito do banco de reservas. O treinador, inclusive, recuou o time, com a clara intenção de segurar a vantagem. Sem espaço, o Fortaleza não conseguiu jogar e acabou indo para o intervalo atrás do placar.

VEJA GOLS E MELHORES MOMENTOS

EMPATE!

O Ceará voltou melhor para o segundo tempo e desperdiçou duas oportunidades de ampliar. Na primeira, Rick exigiu grande defesa de Felipe Alves. Logo depois, Vina achou Cléber dentro da área. O atacante tocou por cima do gol.

O Fortaleza acordou depois do susto e começou a crescer. Aos 25 minutos, Lucas Crispim colocou a bola dentro da área. Wellington Paulista, meio de costas, deu um leve desvio para deixar tudo igual. A bola bateu na trave e acertou Richard antes de parar no fundo das redes.

O jogo voltou a ficar morno. Os técnicos foram obrigações a mexer e sacaram nomes como Wellington Paulista e Vina. O Fortaleza continuou melhor, criou uma boa jogada com Yago Pikachu, mas o empate acabou sendo decretado.