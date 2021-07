Fortaleza 3 x 2 Chapecoense – Tricolor vira, se reabilita e segue no G4

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – Depois de quatro jogos sem vitória, enfim o Fortaleza conseguiu se recuperar para seguir no G4 do Brasileirão. Na tarde desta quarta-feira (30), em um dos jogos que abriu as disputas da oitava rodada, o time cearense recebeu e venceu a Chapecoense, de virada, pelo placar de 3 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Depois de ver o adversário abrir o placar no primeiro tempo, o Fortaleza foi pra cima e mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Quinteros, conseguiu chegar à virada e fazer 3 a 1. Já no final do jogo, Perotti descontou e fez 3 a 2. Com o resultado, o Fortaleza é terceiro colocado com 15 pontos ganhos e o rival segue sem vencer no Brasileirão, na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com quatro pontos.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa, o Fortaleza começou melhor na partida e com mais posse de bola, dominou as primeiras ações do primeiro tempo. Apesar disso, a primeira chance real de gol só foi acontecer aos 24 minutos, quando Pikachu cruzou na área e Éderson apareceu para finalizar, mas o primeiro momento, parou em uma boa defesa de João Paulo. No rebote, Romarinho bateu com estilo, mas o goleiro da Chapecoense se recuperou e evitou o que seria o primeiro gol dos donos da casa.

Apesar disso, a resposta da Chapecoense foi em forma de gol. Aos 33 minutos, Romarinho derrubou Fernandinho na área e depois de analisar o VAR, o árbitro marcou pênalti. Anselmo Ramon foi para a cobrança e não desperdiçou. Nos minutos finais, o juiz até chegou a marcar um outro pênalti, desta vez para o Fortaleza, mas depois de ver o árbitro de vídeo, voltou atrás de sua decisão. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time visitante.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Fortaleza retornou avassalador para o segundo tempo e marcou o gol de empate logo aos quatro minutos. Matheus Vargas chutou cruzado e o goleiro João Paulo espalmou. No rebote, David só escorou para o fundo das redes. Depois disso, mesmo melhor na partida, os donos da casa tiveram um jogador expulso após o zagueiro Quintero levar o segundo cartão amarelo.

Mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza não abaixou a cabeça e chegou ao gol da virada aos 16 minutos. Yago Pikachu lançou Robson na área, o atacante ajeitou o corpo e bateu na saída do goleiro, que nada pode fazer. Já aos 26, foi a vez de Pikachu deixar sua marca. O lateral recebeu pela direita, limpou um zagueiro e bateu cruzado para o fundo das redes. Por fim, aos 35, Perotti descontou para a Chapecoense e fechou o placar de 3 a 2. O atacante aproveitou uma falta cobrada na área para pegar a sobra na área e fazer.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada do Brasileirão. No sábado (03), o Fortaleza visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 19h. Já no domingo (04), a Chapecoense recebe o Bahia, na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 11h da manhã.