Fortaleza confirma boa fase, vence o Ceará e avança na Copa do Brasil

Copa do Brasil

Ceará 0 x 3 Fortaleza – Leão atropela e avança às oitavas de final!



Felipe abriu o placar e David fez os outros dois gols do Fortaleza no Clássico-Rei de nº 585

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – Líder do Brasileirão e invicto há 17 jogos, o Fortaleza confirmou a boa fase na noite desta quinta-feira, quando venceu o arquirrival Ceará por 3 a 0, em Clássico-Rei de nº 585 no Castelão, pelo confronto de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Este foi o quinto confronto realizado entre os times em 2021, sendo que o Fortaleza venceu duas partidas e empatou nas outras três oportunidades.

Coincidentemente, a sequência positiva se confunde com a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que ainda não perdeu no Fortaleza. Desde então o time foi campeão Estadual em cima do próprio Ceará, nos pênaltis, bem como tem realizado ótima campanha na Série A do Brasileiro com duas vitórias em dois jogos disputados.

SUPREMACIA E PREMIAÇÃO

Mais do que a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, a vitória desta quinta também garantiu ao Fortaleza premiação de R$ 2,7 milhões. O adversário na próxima fase ainda será definido em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data definida.

Apesar dos números da atual temporada serem positivos ao Fortaleza, o Ceará ainda detém larga vantagem nos números do Clássico-Rei, com 196 vitórias contra 181 do time tricolor. Ainda são 208 empates num dos clássicos mais antigos do país.

SÓ DEU LEÃO

Com bola rolando, embora o Fortaleza tenha aberto 2 a 0 no placar antes do intervalo, foi Ceará que quase fez o primeiro no Castelão. Logo aos sete minutos, Jordan ajeitou de cabeça e Klaus, de primeira, acertou a trave. O goleiro Felipe Alves já estava batido no lance.

Mas o Fortaleza melhorou em campo, dominou as ações e abriu o marcador. Aos 20 minutos, após cobrança de falta, Felipe ficou com a bola e finalizou na saída de Richard, coroando o time mais organizado e efetivo no ataque.

Felipe abriu o placar no Castelão nesta quinta-feira

O Ceará sentiu o gol e mostrou muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa do adversário. Tanto é que o time acabou ficando refém de lançamentos longos, o que facilitou a marcação do Fortaleza.

Antes do intervalo, aos 44, Charles recuou errado para o goleiro Richard, David ficou com a bola e, sozinho, concluiu para as redes, aumentando a vantagem no placar.

MAIS UM E VAGA NAS OITAVAS

No segundo tempo o Fortaleza seguiu melhor em campo e soube controlar a partida. E, com tranquilidade, encontrou o terceiro gol. Aos 22, Yago Pikachu tocou para David, que invadiu a área e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Richard.

O terceiro gol praticamente selou a classificação do Fortaleza, que seguiu controlando o jogo e viu o Ceará ficar refém das próprias limitações, mesmo com algumas mudanças do técnico Guto Ferreira para tentar reverter o resultado, mas sem sucesso.