Fortaleza encara o Internacional confiando no bom momento o seu treina

Brasileiro

Fortaleza x Internacional – Duelo de técnicos gringos em Fortaleza



Fortaleza encara o Internacional confiando no bom momento o seu treinador argentino

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda chegou no início de maio no Fortaleza. Em pouco tempo, já conquistou o Campeonato Cearense em cima do rival Ceará e venceu o favorito ao título Atlético-MG na estreia do Campeonato Brasileiro por 2 a 1, em Belo Horizonte.

Para este domingo, quando encara o Internacional-RS na Arena Castelão, às16h, a torcida aposta no treinador para buscar mais um triunfo na competição.

Pelo lado do Internacional, o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, diferentemente do rival deste domingo, ainda não se encontrou no clube gaúcho.

Aposta no treinador

E não é só a torcida que acredita no treinador. Os jogadores elogiam o trabalho de Vojvoda.

“A nossa adaptação com ele foi muito rápida, não só eu, mas todos os jogadores de todas as posições. Ele pede muita intensidade, mobilidade e infiltração, que ele costuma dizer que é o futebol de hoje. E dá oportunidades para todo mundo. A gente abraçou ele. Ele dá confiança para todo mundo, independente do jogador, e estamos conseguindo fazer o que ele pede”, explica o meia Luiz Henrique.

Sobre o jogo de domingo, o volante Ederson afirma que o foco é conquistar o máximo de pontos possíveis no começo. “O Brasileirão é um campeonato muito longo e difícil, mas posso garantir que estamos nos preparando da melhor forma possível para manter o bom desempenho. Estamos muito focados e trabalhando forte para começarmos bem o Brasileiro e conseguir pontos preciosos nesse início”, afirma.

Diante do Internacional, o time só terá um desfalque: o zagueiro Jackson. Em contrapartida, terá o retorno de Marcelo Benevenuto, que não jogou pela Copa do Brasil.

MUDANÇAS

O técnico do Internacional deve mudar o time em todos os setores.No gol defesa, Daniel disputa a posição com Marcelo Lomba. No meio, Jhonny ganha a vaga de Rodrigo Lindoso. Já no ataque, Yuri Alberto e Thiago Galhardo brigam por uma vaga de titular. Patrick disputa a posição com Maurício