Copa do Brasil

Fortaleza x Ceará – Clássico-Rei milionário e inédito na Copa do Brasil



Esta será a primeira vez que os times jogarão na competição e quem avançar às oitavas embolsa mais R$ 2,7 milhões

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 01 (AFI) – Um dos principais jogos da terceira fase da Copa do Brasil será entre Fortaleza e Ceará, o chamado Clássico-Rei, às 19h desta quarta-feira, no Castelão. Além de reunir dois clubes da elite do futebol nacional, esta será a primeira vez que os times jogarão na competição. Para colocar ainda mais emoção, quem se classificar, embolsa mais R$ 2,7 milhões em cotas.

O Ceará está fazendo sua estreia na Copa do Brasil, pois foi campeão da Copa do Nordeste 2020 e entrou direto na terceira fase, garantindo R$ 1,7 milhão. Já o Fortaleza precisou eliminar o Caxias-RS e o Ypiranga-RS antes de chegar no clássico. Com isso, já ganhou R$ 3,7 milhões em cotas.

A partida de volta está marcada para quinta-feira (10), às 19h, também no Castelão. Não qualquer tipo de vantagem e, em caso de empate no placar agregado, o classificado às oitavas será definido nos pênaltis.

Nesta temporada, já foram três Clássicos-Rei com dois empates e uma vitória do Fortaleza, que levou o título estadual. O Ceará chega com confiança, pois mesmo com reservas superou o Grêmio por 3 a 2 no último final de semana na estreia do Brasileirão. Assim como o adversário, o Fortaleza estreou com vitória ao fazer 2 a 1 diante do Atlético-MG, de virada.

FORTALEZA

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poupou jogadores no último final de semana e deve manter a base da escalação. Exceção para o zagueiro Marcelo Benevenuto, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo e não pode defender outro time.

Quem também é desfalque certo é o zagueiro Jackson, que segue no departamento médico. Com isso, o setor defensivo de ser formado por Titi e Quintero.

CEARÁ

O técnico Guto Ferreira, que completará 80 jogos no Vozão, poupou titulares na estreia do Campeonato Brasileiro para buscar a vitória nesta quarta, data em que o Ceará comemora 107 anos. Desfalques certos são o atacante Steven Mendoza, suspenso após final da Copa do Nordeste, e o zagueiro Messias, que já jogou a Copa do Brasil pelo América-MG.

A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Felipe Vizeu. Ele tratava de um desconforto muscular, mas foi liberado pelo departamento médico e está à disposição. A tendência, porém, é que inicie no banco de reservas.