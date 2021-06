Brasileiro

Fortaleza x Sport – Tricolor seguirá imbatível no Brasileirão?



O Leão tenta frear o ímpeto do rival para vencer a primeira na competição

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Em grande fase, o Fortaleza enfrenta o Sport neste domingo, às 20h30, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, para seguir com 100% de aproveitamento. O Leão, por sua vez, entra em campo em busca de sua primeira vitória dentro da competição.

O Fortaleza vive um grande momento na temporada. Além de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil ao bater o arquirrival Ceará, o Tricolor estreou no Brasileirão com vitória por 2 a 1 para cima do Atlético, no Mineirão. Na sequência, fez sonoros 5 a 1 diante do Internacional, na capital cearense.

O início do Sport não está sendo dos melhores. O time rubro-negro estreou com um empate por 2 a 2 diante do Internacional e perdeu, na sequência, para o Atlético Mineiro.

COMO VEM O TRICOLOR?

Com o time desgastado por causa da maratona de jogos, o Fortaleza deverá ter um time misto diante do Sport. O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu a possibilidade após carimbar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao passar pelo arquirrival Ceará com um triunfo por 3 a 0.

“É uma possibilidade de rodar os jogadores. Pensarei com calma, e decidirei quem serão os jogadores para domingo. Estamos em uma crescente. O time fez uma partida muito boa em um torneio eliminatório, mas temos feitos jogos interessantes também no Brasileiro. Estamos preparados independente da situação”, falou o treinador.

Fortaleza e Sport se enfrentam neste domingo

Com isso, o treinador deverá escalar um time misto. Nomes como Titi, Lucas Crispim e Robson poderão ser poupados. O treinador garantiu que os atletas que estiverem menos desgastados da maratona de jogos irão iniciar o duelo deste domingo. Sendo assim, a escalação é uma verdadeira incógnita.

E O LEÃO?

O técnico Umberto Louzer ganhou alguns reforços para escalar o Sport para o duelo contra o Fortaleza. O zagueiro Iago Maidana, o meia Thiago Lopes e o atacante Jonas Toró foram liberados pelo Departamento Médico.

Com isso, o treinador ensaiou algumas mudanças. Maidana assume seu posto como titular da equipe e deixou a briga por posição com Sabino e Thyere, o primeiro com um leve favoritismo para iniciar o jogo. Já Thiago Lopes disputará um lugar com Marquinhos. A última dúvida é no ataque entre Mikael e André, este acabou sendo bancado pelo comandante.

“Precisamos entender e interpretar melhor nossas tomadas de decisões. Temos que saber a hora de atacar e a hora de atuar mais retraído. Trabalhamos forte para buscar a vitória que dará mais tranquilidade para nossa sequência dentro do Campeonato Brasileiro”, falou o treinador.