Fred cita Romário e revela aposentadoria próxima: “O fim está próximo”

Fred cita Romário e revela aposentadoria: “O fim está próximo”



A revelação foi depois a vitória do Fluminense para cima do RB Bragantino por 2 a 0

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 02 (AFI) – Com 37 anos, Fred surpreendeu ao falar de uma possível aposentadoria ao final da vitória do Fluminense diante do Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante, que está quase igualando Romário na artilharia do torneio, poderá deixar o futebol muito em breve.

“Estou feliz pelo gol e esperado fazer mais um para encostar no nosso ídolo, o grande atacante do nosso futebol. Quero fazer ainda nesse ano, porque o fim está próximo”, declarou Fred, que alcançou a marca de 35 gols na Copa do Brasil, um a menos do que o agora senador Romário.

Fred brilhou na vitória do Flu

Fred também fez uma breve análise da vitória do Fluminense por 2 a 0 frente ao Red Bull Bragantino, que praticamente colocou o time nas oitavas de final do torneio. O time tricolor quebrou um tabu de nunca ter vencido o rival no Maracanã. Na história, se enfrentaram em dez oportunidades e os dois únicos triunfos haviam sido nas Laranjeiras.

“Conseguimos um bom resultado. Sabíamos da intensidade do Red Bull Bragantino, fizeram isso durante os primeiros 30 minutos, mas conseguimos criar e matar o jogo na hora certa. Abrimos uma vantagem boa, mas ainda não é suficiente. Tem mais 90 minutos, e vamos com tudo”, completou.

TABU

O time carioca ainda ficou perto de bater uma segunda marca. O Fluminense não elimina um rival da Série A do Brasileiro na Copa do Brasil desde 2015, quando passou pelo Grêmio. Agora, poderá perder por até um gol de diferença para confirmar sua vaga nas oitavas de final.