Funtrab – MS informa novas 143 oportunidades de Emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) divulgou a abertura de novas 143 vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Acabador de mármore e granito 2 Açougueiro 2 Ajudante de eletricista 2 Analista de contabilidade 1 Analista de marketing (estágio) 1 Assistente de controladoria 1 Assistente Jurídico (Estágio) 1 Atendente de balcão 1 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de faturamento 3 Auxiliar de linha de produção 10 Auxiliar de manutenção predial 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de pizzaiolo 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar técnico de refrigeração 1 Azulejista 3 Balconista de açougue 1 Caminhoneiro de caminhão basculante 1 Campeiro – na pecuária 1 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 1 Caseiro (agricultura) 1 Comprador 1 Consultor de vendas 2 Contador (Estágio) 2 Controlador de pragas 1 Costureira em geral 1 Cozinheiro de restaurante 2 Cozinheiro geral 3 Cozinheiro industrial 2 Dedetizador 1 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de rede 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 3 Engenheiro projetista (Estágio) 1 Greidista 1 Instalador de alarme 1 Instalador de som e acessórios de veículos 1 Lavador de ônibus 1 Marceneiro 1 Mecânico 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de empilhadeira 1 Mecânico de manutenção de máquina industrial 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de suspensão 2 Mecânico eletricista de automóveis 1 Motorista de caminhão 3 Motorista entregador 2 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de trator de esteira 1 Operador de trator florestal 1 Pedreiro 10 Recepcionista de hotel 1 Salgadeiro 2 Serralheiro 2 Soldador 2 Soldador elétrico 1 Soldador mecânico 1 Supervisor de produção (artefatos de couro) 1 Técnico de laboratório em patologia clínica 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico em agropecuária 2 Técnico em programação de computador 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador da pecuária (bovinos leite) 1 Trabalhador rural 4 Vendedor interno 1 Vendedor pracista 18 Vidraceiro 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em Campo Grande/MS. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.