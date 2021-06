Fuvest informa calendário do Vestibular 2022; confira datas

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou no site oficial o calendário do processo seletivo para ingresso em cursos de graduação na Universidade de São Paulo (USP). De acordo com a Fuvest, as inscrições para o Vestibular 2022 serão abertas no dia 16 de agosto e o prazo para que os interessados realizem a inscrição é 1º de outubro.

Os estudantes interessados poderão solicitar a redução ou a isenção de taxa de inscrição no período que vai do dia 14 de junho até o dia 07 de agosto de 2021. Os pedidos devem ser feitos por meio do site da Fundação.

Ainda conforme anúncio da Fuvest, a 1ª fase do Vestibular 2022 será aplicada no dia 12 de dezembro deste ano. Já as provas da 2ª fase estão previstas para acontecer nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. A divulgação do resultado com a primeira lista de convocados está prevista para 04 de fevereiro de 2022.

Além de informar as datas do processo seletivo, a Fuvest informou ainda a lista de obras cobradas nas provas: “Poemas Escolhidos”, de Gregório de Matos; “Quincas Borba”, de Machado de Assis; “Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade; “Angústia”, de Graciliano Ramos; “Mensagem”, de Fernando Pessoa; “Terra Sonâmbula”, de Mia Couto; “Campo Geral”, de Guimarães Rosa; “Romanceiro da Inconfidência”, de Cecília Meireles; e por fim, “Nove Noites”, de Bernardo Carvalho.

Medidas contra a covid-19

Para a aplicação das provas, a Fuvest deve seguir os mesmos protocolos implantados em 2021 contra a covid-19. Em nota a Fundação afirmou ainda que o êxito das medidas de 2021 permitiram elaborar o calendário do Vestibular 2022. Desse modo, as medidas serão aprimoradas e repetidas.

Portanto, a aplicação das provas contará com medidas de segurança sanitária como o “distanciamento entre carteiras em sala de prova, uso de máscara durante todo o exame, alimentação fora de sala, desinfecção de carteiras e disponibilidade de álcool em gel, além do fornecimento de equipamentos de proteção individual para todos os colaboradores e supervisão e implementação do protocolo sanitário por equipe coordenada por equipe médica responsável”.

