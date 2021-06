Copa América

Gabigol se nega a jogar pelo Flamengo e pode ser punido



Gabigol se baseia no diagnóstico da equipe médica da Seleção Brasileira que apontou um edema muscular na coxa direita

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 10 (AFI) – O Flamengo tem um problemão nas mãos. O atacante Gabigol se negou a viajar para Curitiba, onde o clube carioca enfrentará o Coritiba pela terceira fase da Copa do Brasil, e poderá ser punido.

Gabigol diz “não” ao Fla e “sim” à CBF. (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Ele deveria se apresentar ao restante do elenco nesta quinta-feira, após ter defendido a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, mas seguirá em São Paulo. Gabigol se baseia no diagnóstico da equipe médica da Seleção Brasileira que apontou um edema muscular na coxa direita.

O Flamengo queria avaliar melhor o jogador e pretendia até mesmo usá-lo na partida desta noite. Gabigol, no entanto, está com a cabeça na Copa América e em mostrar seu futebol a Tite, de olho em uma vaga na Copa do Mundo 2022. Assim, preferiu se cuidar e não viajou.

Se não foi para Curitiba, Gabigol se apresenta nesta sexta-feira à Seleção Brasileira. Ele se juntará ao grupo que disputará a Copa América a partir de domingo. O Brasil está no Grupo B ao lado de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela – adversário de estreia, às 18 horas, no Mané Garrincha, em Brasília.