Thiago Galhardo valoriza banco e dedica gol pelo Internacional à Romário



Curiosamente, Romário já havia sido homenageado por Fred, do Fluminense, na última quarta-feira

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 03 (AFI) – De destaque no Campeonato Brasileiro de 2020 à reserva do Internacional em 2021, Thiago Galhardo valorizou o elenco do time gaúcho no resultado positivo sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pelo confronto de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Galhardo entrou no segundo tempo da partida em Salvador, sofreu o pênalti e converteu a cobrança que garantiu a vantagem ao time gaúcho. Na saída do gramado, o jogador enalteceu os jogadores que estão de fora e que quando entram dão conta do recado.

“Feliz em poder entrar e ajudar a equipe. O professor deixa sempre bem claro que precisamos estar preparados do lado de fora, pois não temos apenas 11 ou 14 jogadores, mas um elenco muito qualificado”, disse o meia.

Galhardo comemorando gol que garantiu a vantagem ao Internacional

PRO SENADOR

O jogador ainda dedicou o gol desta quinta-feira ao ex-jogador e atualmente senador, Romário, de quem é amigo pessoal.

“Vou dedicar esse gol a um ídolo que eu tenho, acho que na verdade o Brasil tem, que é o Romário. Encontrei ele nesta semana e pude presenteá-lo com uma camisa do Inter.

É um cara que dispensa comentários e que eu tenho um grande carinho”, completou o jogador Colorado.

Internacional e Vitória voltaram a se enfrentar na quinta-feira, dia 10 de junho, às 21h30, no Beira-Rio. O time gaúcho precisa de um simples empate para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.