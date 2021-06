Gama e Aparecidense empatam sem gols em confronto direto

Brasileiro

Gama-DF 0 x 0 Aparecidense-GO – Times continuam com campanhas idênticas



Os dois dividem a liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro

Publicado em 12/06/2021

por Sérgio Porto

Ceilândia, DF, 12 (AFI) – Em um confronto direto pela liderança do Grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D, Gama e Aparecidense ficaram no empate sem gols, no Estádio Abadião, em Ceilândia-DF, pela segunda rodada.

Os dois times estão empatados com quatro pontos e dividem a liderança da chave. Aparecidense e Gama venceram Nova Mutum e Jaraguá, respectivamente, por 3 a 1.

O JOGO

Com as duas equipes desfalcadas pela Covid-19 – três do Gama e quatro da Aparecidense – a partida começou com o Gama buscando o ataque em chute de Elias. A Aparecidense apostava na bola parada, mas a zaga adversária levava a melhor.

Gama e Aparecidense ficaram no empate (Foto: Divulgação/Gama)

Aos 42 minutos, três escanteios consecutivos para o Gama. Na última cobrança de Elias, o atacante Hugo Almeida cabeceou para fora.

Aos 44 minutos uma ótima chance para a Aparecidense com David finalizando sobre o gol do goleiro Douglas.

VOLTOU MELHOR

A Aparecidense veio melhor na segunda etapa e foi para cima do Gama. Aos 22 minutos, Negueba cobrou falta e Vinícius tirou quase em cima da linha. O time candango tentou responder também em lance de bola parada com Germano.

A Aparecidense chegou a marcar aos 46 minutos, mas a arbitragem anulou ao assinalar impedimento.

Na sequência, após confusão dentro da área, Flávio desperdiçou boa oportunidade para o Gama ao mandar na rede pelo lado de fora.



PRÓXIMAS PARTIDAS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada. O Gama vai até Rondonópolis-MT enfrentar o União, enquanto a Aparecidense encara o Goianésia, em Goianésia-GO.