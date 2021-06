Brasileiro

Série D: Gama está pronto para a estreia neste sábado, frente ao Jaraguá-GO



A sua primeira partida será fora de casa, neste sábado, diante do Jaraguá-GO, no interior goiano

Publicado em 04/06/2021

por Sérgio Porto

Gama, DF, 04 (AFI) – Um dos representantes do Distrito Federal no grupo A5 da Série D do Brasileiro, a Sociedade Esportiva do Gama, após firmar uma parceria, encerrou sua preparação para a estreia na quarta divisão nacional. A sua primeira partida será fora de casa, neste sábado, diante do Jaraguá-GO, no interior goiano.

CENÁRIO

Além de reforços do próprio futebol candango, jogadores que voltaram para o clube reuniram uma verdadeira colônia gaúcha no alviverde candango.

Para começar, o técnico é Ricardo Colbachini, gaúcho de Caxias do Sul, com passagens das divisões de base do Internacional de Porto Alegre, onde chegou a comandar o time principal em três oportunidades.

O treinador estava à frente do Esporte Clube Pelotas, do interior gaúcho, antes de acertar com o Gama. Chegou também o auxiliar técnico com experiência mundial, Adailton Martins, que é natural de Santiago-RS.

O diretor de futebol gamense é Diego Ziegg, gaúcho que teve passagens pelo Novo Hamburgo-RS. Também chegaram ao clube os laterais Gabriel Arantes, que retorna ao clube e Gabiga, os zagueiros Wendel Lomar e Elenilson, os meias Rafael Carrilho e Elias, este com passagens pelo Brasil de Pelotas, além dos atacantes Vitor Xavier, que retorna ao clube e Hugo Almeida. A mais recente contratação é do goleiro Douglas Silva, com passagens pelo Esporte Clube Pelotas e que estava no São Caetano.

SAÍDAS

Em contrapartida, não permaneceram no clube o atacante Nunes, o experiente zagueiro Émerson e o atacante Daniel Alagoano, este que foi anunciado como nova contratação do Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga.

No grupo A5 da Série D, o Gama terá a companhia do arquirrival Brasiliense, dos goianos Aparecidense, Goianésia e Jaguará, além do Nova Mutum e União do Mato Grosso e Porto Velho-RO.