Gerson Gusmão confirma Botafogo-PB com duas mudanças

Série C: Treinador não faz mistério e confirma Botafogo-PB com duas mudanças



O zagueiro Daniel Felipe e o meia Marcos Aurélio serão os substitutos de Fred e Clayton, respectivamente

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 10 (AFI) – Diferente da maiora dos treinadores do futebol brasileiro, Gerson Gusmão antecipou qual será a escalação inicial do Botafogo-PB para o jogo de domingo, contra o Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

A ideia de Gerson Gusmão era repetir a formação que iniciou na vitória sobre o Paysandu, por 2 a 0, na última segunda-feira. Mas isso não será possível por conta das ausências do zagueiro Fred e do meia Clayton.

Marcos Aurélio será uma das novidades do Botafogo-PB (Foto: Nádya Araújo/Botafogo-PB)

Fred sofreu um estiramento no joelho e está no departamento médico, enquanto Clayton foi expulso e cumpre suspensão automática. Seus substitutos já foram definidos por Gerson Gusmão: Daniel Felipe entra na zaga e Marcos Aurélio no meio de campo.

“A ideia é manter o mesmo padrão de jogo, principalmente a mesma disposição. Ficamos felizes com a produção da última partida”, disse o treinador alvinegro.

A provável escalação do Botafogo-PB é: Felipe; Rodrigo Ramos, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Amaral, Pablo, Juninho e Marcos Aurélio; Luã Lúcio e Welton.