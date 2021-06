Gil do Vigor e Lucas Penteado estrelam juntos campanha de Dia dos Namorados

Apesar do romance dos ex-BBBs Gilberto e Lucas Penteador não ter rolado fora do ‘BBB21’, os dois se reencontraram em São Paulo e irão estrelar uma campanha para o Dia dos Namorados, que vai ar pela primeira vez neste domingo, no intervalo do “Fantástico”.

Foto: Divulgação

De acordo com o jornal Extra, na imagem da campanha divulgada neste sábado (5) pelo colunista Lauro Jardim, do O Globo, mostra os dois abraçados, representando a diversidade.