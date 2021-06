Globo divulga NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Globo divulga NOVAS vagas de emprego disponíveis para diversos profissionais em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. São mais de 40 oportunidades abertas e, para se candidatar, os interessados devem considerar todos os requisitos referentes à vaga desejada. Veja, a seguir, quais são os cargos!

Globo divulga NOVAS vagas de emprego em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife

A Globo anunciou mais de 40 oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A empresa oferece aos profissionais, além do salário, benefícios como vale alimentação, vale transporte, vale refeição, seguro de vida, horário flexível, auxílio creche, convênio médico, entre outros. Dentre as vagas, estão as seguintes funções:

Supervisor de Aquisição e Performance (Growth) | Canais Globo;

Coordenador de Planejamento Digital | Som Livre;

Coordenador de Logística;

Produtor de Tecnologia I;

Analista de Controles Internos II;

Analista de Recursos Humanos – exclusiva para PCD;

Analista de Estratégia de Produto Sênior | Produtos e Serviços Digitais;

Analista de Marketing Júnior (Mídias Sociais) | Canais Globo;

Business Partner;

Consultor (a) de Negócios;

Analista de Inteligência de Mercado II | Canais Globo;

Engenheiro de Dados Pleno;

Cientista de Dados Junior;

Supervisor Executivo de Produção em Cenografia;

Motorista Carreteiro;

Analista de Gestão de Negócios Sênior – Métricas | Marketing Digital;

Especialista de Marca;

Gerente Sênior de Criação;

Arquiteto Parceiro de Obras Sênior;

Engenheiro de Projetos Sênior – Engenheiro Eletricista;

Analista de Indicadores Artísticos Sênior;

Gerente de Análise de Desempenho| Canais Globo;

Supervisor Operacional | Operações Cenográficas;

Analista de Inteligência de Mercado | NBCUniversal;

Analista Gestão de Negócios Pleno | Canais Globo;

Analista de MarTech Júnior | Produtos e Serviços Digitais;

Técnico de Manutenção I;

Cientista de Dados Pleno| Produtos e Serviços Digitais;

Analista de Mídias Sociais PL | Produtos e Serviços Digitais;

Analista Plataforma Pós-produção II;

Entre outras.

Como se inscrever

A Globo divulga NOVAS vagas de emprego com muitos benefícios, além da remuneração salarial. Para se inscrever em uma das oportunidades, basta acessar o link de participação e cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

Gostou das informações? Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!