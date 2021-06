Globoplay anuncia a chegada da novela ‘Usurpadora’ na plataforma de streaming

O Globoplay anunciou nesta quinta-feira (10), a chegada de grandes sucessos latino-americanos na plataforma, de novelas já conhecidas e adoradas pelo público brasileiro à novas produções, incluindo séries exclusivas e inéditas no Brasil.

Foto: Reprodução

Abrindo as novidades, a série exclusiva ‘Rubi’, um remake da novela mexicana homônima de 2004, estreia na segunda-feira (14). Exibida com êxito pela Televisa (México) e Univisión (EUA), a adaptação assinada por Leonardo Padrón traz uma história ainda mais complexa do que a novela, eternizada pela atriz Bárbara Mori.