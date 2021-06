Brasileiro

Goiás 2 x 0 Confiança – Artilheiros dão a 1ª vitória ao Verdão



Alef Manga e Bruno Mezenga marcaram os gols que colocaram o clube esmeraldino na vice-liderança

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 04 (AFI) – O Goiás contou com uma tarde inspirada dos artilheiros Alef Manga e Bruno Mezenga para vencer a primeira na Série B do Brasileiro. Nesta sexta-feira, pela segunda rodada do campeonato, o time esmeraldino ganhou do Confiança, por 2 a 0, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Invicto, o Goiás chegou aos mesmos quatro pontos do líder Guarani, mas está atrás no saldo de gols (3 a 2). Já o Confiança, que ganhou do Cruzeiro por 3 a 1 na estreia, estacionou nos três pontos e caiu para o sexto lugar.

POLÊMICA E GOL

A partida começou com uma polêmica porque a arbitragem errou ao anular o gol do Confiança marcado por Neto Berola logo aos cinco minutos. A revolta do time sergipano aumentou dez minutos depois, quando Alef Manga chutou de fora da área e contou com o “morrinho artilheiro” para colocar o Goiás na frente do placar.

Bruno Mezenga marcou o segundo gol do Goiás (Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás EC)

Jogadores do Confiança reclamaram de um pênalti não marcado após a bola acertar o braço de David Duarte dentro da área. A partida era aberta com os dois times buscando o ataque a todo momento. O Goiás ainda teve uma boa oportunidade com Dieguinho antes do intervalo, mas na conclusão foi para fora.

QUE GOL DE SORTE

Logo aos seis minutos do segundo tempo, o Goiás ampliou com um gol sem querer. Ao tentar fazer a reposição rápida, Rafael Santos chutou em cima de Bruno Mezenga e a bola entrou no gol. O Confiança sentiu e Leandro Silva quase fez contra ao tentar recuar para o goleiro.

Aos poucos o Confiança foi conseguindo colocar a cabeça no lugar e chegou a esboçar uma pressão, principalmente em lances de bola parada, mas não conseguiu diminuir para depois buscar o empate. O Goiás se defendeu bem e garantiu a primeira vitória na Série B.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo dia 12 (sábado), às 16h30, pela terceira rodada. O Goiás encara o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, e o Confiança vai até Maceió enfrentar o CRB, no Rei Pelé.