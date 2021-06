Gol bizarro na Copa do Brasil! Renato Kayser faz gol de bumbum

Copa do Brasil

Gol bizarro na Copa do Brasil! Atacante com nome de cerveja faz de bumbum. VÍDEO AQUI!



Getúlio enfiou o pé, mas Renato Kayser pulou e a bola acertou seu bumbum e acabou no fundo das redes

Publicado em 03/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 03 (AFI) – Não existe gol feio, feio é não fazer gol. Diante dessa máxima no futebol, o Athletico-PR, ao que tudo indica, se especializou em fazer gol de bumbum. Nesta quinta-feira foi a vez de Renato Kayser balançar as redes adversárias com a “poupança”. (VEJA O VÍDEO ABAIXO!)

Após falta batida da esquerda, o goleiro do Avaí, Glédson, passou batido. A bola ficou pererecando na área dos catarinenses, sem ninguém encher o pé. O atacante Getúlio enfiou o pé, mas Renato Kayser pulou e a bola acertou seu bumbum e acabou no fundo das redes para desespero dos avaianos e felicidade dos athleticanos.

Gol de bumbum… (Foto: Reprodução)

Esse é o segundo gol do Furacão de bumbum. Pelo Campeonato Paranaense, Léo Citadinni já havia levado uma bolada no traseiro que resultou em gol no clássico contra o Paraná.