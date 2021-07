Goleiro da Série A que não atua desde maio deve treinar com o time em breve

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – Sem entrar em campo desde que fez uma cirurgia no ombro direito, o goleiro Rafael, do Atlético-MG, já está trabalhando para poder voltar aos gramados em breve.

Nesta terça-feira, o Atlético-MG divulgou um vídeo mostrando a reabilitação do atleta, que passou a fazer trabalhos com bola na fisioterapia.

CADA PASSO IMPORTA

O goleiro diz que se sente melhor cada que passa e que cada etapa superada é super importante.

“Cada dia tem sido muito especial pra mim, porque, cada dia que passa, eu me sinto melhor fisicamente, melhor em questão de preparação e mais próximo de poder estar em campo novamente com os meus companheiros. Estou muito feliz, cada etapa que a gente vai vencendo e conquistando, vem novos objetivos, novas metas, novos treinamentos e isso vai nos deixando muito ansiosos e felizes também com a recuperação”, disse.

SOBRE O TRATAMENTO

O fisioterapeuta do Atlético, Guilherme Fialho, explicou essa nova etapa do tratamento de Rafael.

“O Rafael tá começando hoje a terceira etapa da reabilitação. Nessa terceira etapa, a gente começa um contato inicial com bola, ainda no âmbito de proteção do ombro. Essa terceira etapa, a nossa função maior nesse momento é fortalecer a articulação, é recuperar a função muscular do ombro dele, dessa articulação que sofreu a cirurgia”, explica

BOA INFRAESTRUTURA

Rafael enalteceu as instalações e funcionários atleticanos.

“Eu acredito que, assim, eu consigo vencer meus obstáculos, as dificuldades, de uma maneira melhor. Sem contar que a vida fica mais leve. Então, eu procuro sempre estar com o sorriso no rosto, até porque, eu tenho um clube com uma estrutura maravilhosa, que me dá todo o apoio, todo o suporte. Pessoas e profissionais que me ajudam tanto. Então, eu estou muito feliz. Nós vamos vencer e logo, logo, estar sorrindo, também, dentro de campo – finalizou Rafael”, finalizou.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Galo é nesta quinta-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, no Mineirão.