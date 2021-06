Goleiro do Atlético-MG fala sobre amuleto e comemora vitória no BR

Brasileiro

Goleiro do Atlético-MG fala sobre amuleto e comemora vitória: ‘Que seja 1ª de muitas’



Everson que fez boas defesas durante o duelo disse que os bons resultados estão vindo fruto do trabalho de todo o elenco

Publicado em 06/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 06 (AFI) – Depois de estrear no Brasileirão 2021 com derrota em pleno Mineirão para o Fortaleza, o Atlético-MG visitou o Sport na noite deste domingo (06) e conquistou a primeira vitória dentro da competição nacional. Com um gol de fora da área de Hulk, o time mineiro bateu o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife.

Após a partida, o goleiro Everson que praticamente não fez defesas durante o duelo, falou sobre um amuleto da sorte que ele leva para todos os jogos, mas disse que os bons resultados estão vindo fruto do trabalho de todo o elenco. Tanto que ele afirmou que espera que essa seja apenas a primeira de muitas. Com três pontos, o Atlético-MG aparece na parte intermediária da tabela.

“Vem me abençoando desde 2014 (um terço que leva para o jogo). Lógico tem muito trabalho também.

Foi uma grande vitória. Aqui é muito difícil ganhar. Que seja a primeira de muitas“, disse o camisa 22.

Agora, o Atlético-MG retorna as suas atenções mais uma vez para a Copa do Brasil. Depois de vencer o Remo no jogo de ida da terceira fase por 2 a 0, o Galo volta a entrar em campo com o rival paraense nesta quinta-feira (10), no Estádio do Mineirão, às 19h.

Depois disso, no domingo (13), encara o São Paulo na terceira rodada do Brasileirão, de novo em Belo Horizonte.