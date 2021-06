Goleiro do Corinthians passa por cirurgia e fica fora de combate

Brasileiro

Goleiro de gigante paulista passa por cirurgia e fica fora de combate por um mês



Terceiro goleiro do Corinthians, Caíque publicou em suas redes sociais o momento em que se preparava para entrar no centro cirúrgico

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 11 (AFI) – O goleiro Caíque França, do Corinthians, virará desfalque para o time paulista por pelo menos um mês. O atleta passou por uma cirurgia de érnia inguinal nesta sexta-feira (11) e terá de ficar parado nas próximas semanas.

Foto: Instagram / Reprodução

Terceiro goleiro do Corinthians, Caíque publicou em suas redes sociais o momento em que se preparava para entrar no centro cirúrgico. O atleta está atrás de Cássio e do jovem Matheus Donelli, de 18 anos, na posição de titular.

Revelado pelas categorias de base do próprio Corinthians, o jogador estava no Oeste nas últimas duas temporadas e retornou ao time da capital após o fim do seu empréstimo. Não há uma previsão certa de quando Caíque voltará a treinar.