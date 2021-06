Brasileiro

Série C: Goleiro do Paysandu pede desculpas após ‘resenha’ com adversário



Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – Após perder por 2 a 0 para o Botafogo-PB em casa, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Paysandu não foram poupados das críticas da torcida nas redes sociais. Um deles foi o goleiro Victor Souza, que conversou com o goleiro Felipe, do Belo, em um tom descontraído após a partida.

RESENHA

A ‘resenha’ não foi vista com bons olhos pela torcida, que cobrou o goleiro por estar dando risada junto ao adversário após ser derrotado pelo mesmo por 2 a 0. Na coletiva desta quarta-feira, Victor explicou o motivo da conversa e pediu desculpas à torcida.

“Vou começar pedindo desculpas para quem achou que a gente estava de sacanagem. O Felipe, conheço há muitos anos. Sou fã por tudo que ele já passou no futebol, pelo que ele representou no Corinthians, no Flamengo. Naquele momento ali fui abraçar ele, porque eu fui conhecer pessoalmente.”

“Tenho uma empresa e ele é meu cliente há mais de três anos. Comprava luvas comigo. Foi uma troca de palavras. Ele veio falar comigo sobre a qualidade das luvas, fui falar com ele por ser fã. Falei “pô, jogava com você no videogame”. Uma brincadeira ali depois do jogo”, disse o goleiro.

FASE RUIM?

Após a derrota por 2 a 0 em casa, o clima ficou ruim nos bastidores do Paysandu. Segundo o goleiro, a equipe agora precisar focar no próximo objetivo e trabalhar para reverter a situação. O Papão volta à campo pela Série C neste sábado (12), às 19h, quando encara o Jacuipense, em Pituaçu.

“O clima não está como a gente queria, né? Queríamos ficar com seis pontos na competição, mas não aconteceu. A gente tem que dar o nosso melhor, tem que trabalhar, se dedicar. Falar menos e trabalhar para poder voltar aquele ambiente de alegria, como estava com o título”, assegurou o goleiro.