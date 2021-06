Brasileiro

Série D: Goleiro do Treze, ex-Guarani, é internado com complicações da covid-19



Segundo a assessoria do clube, o quadro do jogador é estável, mas passará o tempo que for necessário para sua recuperação no hospital

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 09 (AFI) – O surto de Covid-19 que afetou o elenco do Treze-PB tomou na noite desta terça-feira (08) ares mais dramáticos. Após uma piora no quadro, o Leandro Santos, de 36 anos, um dos 12 infectados do clube, teve de ir ao hospital, onde está internado com 25 a 50% do pulmão comprometido.

Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

Segundo a assessoria do clube, o quadro do jogador é estável, mas passará o tempo que for necessário para sua recuperação no hospital. Internado no Hospital Pedro I, localizado no bairro São José, em Campina Grande, o goleiro do Treze precisou da ajuda de um cateter de oxigênio, mesmo estando com uma boa saturação.

“O goleiro apresentou uma piora na noite dessa terça-feira e foi encaminhado para o hospital por um supervisor trezeano e um companheiro de equipe. Nos exames realizados, ficou comprovado o comprometimento dos pulmões. Nesta manhã, Leandro apresentou uma evolução, mas vai seguir internado sob os cuidados médicos”, disse a assessoria do clube.

Na Série D, o Treze estreou com derrota para o ABC-RN, por 1 a 0, no Grupo A3. O próximo compromisso será no sábado, às 15h, diante do Atlético-CE, fora de casa.