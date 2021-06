Governo de Alagoas lança edital de concurso público para a saúde com 1.200 vagas

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), disponibilizou mais um edital do Ciclo de Concursos promovidos pelo Executivo estadual. Todas as informações sobre o certame para a Secretaria da Saúde (Sesau), que oferta 1.200 vagas para a área, estão disponíveis na edição suplementar do Diário Oficial…

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), disponibilizou mais um edital do Ciclo de Concursos promovidos pelo Executivo estadual. Todas as informações sobre o certame para a Secretaria da Saúde (Sesau), que oferta 1.200 vagas para a área, estão disponíveis na edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE), publicada na noite desta sexta-feira (11).

De acordo com o edital, as inscrições para o concurso se iniciam às 10h do próximo dia 18 e se encerram às 18h do dia 23 de julho. O procedimento é totalmente online, feito por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame.

Por meio de suas redes sociais, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, comemorou o lançamento do edital para a realização do concurso público da Sesau. “Mais um dia histórico para a saúde de Alagoas na gestão do GOV@RenanFilho_. A espera acabou e é com muita alegria que anunciamos o lançamento do concurso da saúde. O edital já está disponível e, a partir do dia 18 de junho, você pode fazer a sua inscrição. Serão 1.200 vagas para aumentar o nosso time de heróis, em meio ao enfrentamento à pandemia. Boa sorte a todos!”, ressaltou.

Cargo e Remuneração

Para os cargos de assistente social, biomédico, bioquímico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, todos de nível superior, as inscrições custam R$ 95 e a média salarial é de R$ 2.873,46. O certame também oferta vagas para o cargo de médico, com as inscrições custando R$ 250. Nesse caso, a média salarial prevista é de R$ 3.707,43 para uma carga horária de 24h semanais.

Já para o nível médio, os cargos disponíveis são para técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (APH), técnico de laboratório e técnico de radiologia. As inscrições, para esses candidatos, custam R$ 95 e a média salarial dos cargos é de R$ 1.100.

Provas

Ainda segundo a publicação, as provas objetivas, de conhecimentos gerais e específicos, serão realizadas no dia 12 de setembro e terão 3h30 de duração. Para o cargo de médico, o concurso prevê, ainda, prova de títulos e, para os cargos de enfermeiro (urgência e emergência) e técnico de enfermagem APH, os candidatos passarão por uma prova de habilidades clínicas.

“Esse é mais um certame entregue de forma muito transparente e célere para a população que sonha em trabalhar na área da Saúde, tão prioritária para qualquer estado. Ficamos felizes por darmos mais um grande passo com o lançamento do edital, principalmente considerando o cenário em que estamos vivendo. A expectativa é que esses novos servidores cheguem o quanto antes para somar ao trabalho desenvolvido pela Sesau, reforçando a qualidade da nossa saúde pública”, pontua o secretário do Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Marques Santos.