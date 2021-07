Governo do Ceará autoriza volta às aulas no ensino superior 

O governo do Ceará, apresentou um decreto na última sexta-feira (25) com medidas de combate e prevenção à pandemia de novo coronavírus.

Uma das mudanças apresentadas pelo governador, Camilo Santana (PT), foi a autorização da volta às aulas presenciais do ensino superior.

Segundo informações presentes no site o Governo do Ceará, o decreto oferece aos estudantes a opção de continuar nas aulas remotas, com sistema híbrido ou até mesmo somente presencial.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais da Seção Sindical dos docentes da UFC (Universidade Federal do Ceará), Sinduece, Virgínia Assunção, presidenta da entidade, afirma que o país ainda está com um alto número de mortos pela covid-19 e afirma:

“Não devemos achar isso naturalizado, aqui mesmo no Ceará nós já temos índices altíssimos e não é suficiente, ou seguro, a gente está retornando presencialmente as aulas quando a gente sabe que é preciso ter uma imunização pelo menos de 70% daqueles e daquelas que estão nos processos da vida social”.

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato) também divulgou nota sobre a decisão do governo do estado.

O sindicato informa que continua defendendo que não há retorno seguro sem a imunização completa da comunidade universitária e sem garantia alguma de recursos para que se façam as modificações necessárias no ambiente de sala de aula.

De acordo com o presidente da ADUFC, o prof. Bruno Rocha, a liberação deste decreto demonstra que as autoridades não estão olhando para o cenário real.

“Na ADUFC, a gente entende que não é hora do retorno presencial, até porque os professores não estão completamente imunizados, já que receberam apenas a primeira dose da vacina”, afirma.

Vale destacar que ainda não há previsão para a vacinação dos estudantes do estado do Ceará.

Retorno na Universidade Federal do Ceará

Em nota, a Universidade Federal do Ceará afirmou que vê com tranquilidade a autorização para a volta das aulas no modelo presencial, seguindo o novo decreto do Governo do Estado.

“A UFC vem se preparando para o retorno de suas atividades presenciais. Alguns setores administrativos, inclusive, já atuam em regime de revezamento de seus servidores. Na última sexta-feira (25), foi encaminhado a todos os gestores das unidades administrativas e acadêmicas da Universidade um ofício-circular solicitando, no prazo de 15 dias, a elaboração de planos de retorno gradual de servidores, levando-se em consideração medidas sanitárias que garantam a segurança da comunidade universitária”, diz um trecho da nota.

A UFC também ressalta que através do novo decreto, fica sob responsabilidade do professor a decisão pelo retorno presencial das aulas de suas disciplinas, sem deixar de também ministrá-las de maneira remota para estudantes que ainda querem seguir de modo remoto.

