Governo pode mudar nome do Bolsa Família para “Alimenta Brasil”

O Governo Federal está neste momento acertando os últimos detalhes do novo Bolsa Família. Apesar de ainda não ter uma data certa para a estreia, se sabe que a ideia do Palácio do Planalto é mudar o nome do programa. Ele passaria a se chamar “Alimenta Brasil”.

De acordo com informações da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, a troca do nome teria como objetivo tirar qualquer DNA do PT do projeto. Vale lembrar que o Bolsa Família atual ganhou essa forma ainda no início dos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como as eleições presidenciais estão chegando, a ideia do Presidente Jair Bolsonaro é dar a sua cara para o programa. E mudar o nome do projeto seria uma dessas alternativas para que isso acontecesse. No entanto, essa não seria a única mudança.

De acordo com a colunista Bela Megale, também do jornal O Globo, o projeto ficaria bem maior em sua nova versão. Segundo essas informações, a média de pagamentos do benefício passaria dos atuais R$ 190 para R$ 300. Além disso, a quantidade de pessoas que receberiam também aumentaria.

Segundo dados do próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, hoje o programa chega na casa de cerca de 14 milhões de pessoas. O novo Bolsa Família, ou “Alimenta Brasil”, adicionaria mais 13 milhões de brasileiros nesta conta. Assim, o benefício iria para 27 milhões de cidadãos.

Novo Bolsa Família

Não se sabe, no entanto, quando o programa começaria a chegar na casa dos brasileiros. Isso porque o Governo ainda não definiu isso oficialmente. Na noite desta segunda-feira (7), parte da imprensa nacional está divulgando a informação de que o Planalto bateu o martelo e decidiu prorrogar o Auxílio Emergencial.

De acordo com essa informação, essa prorrogação seria de dois meses. Assim, o benefício iria fazer pagamentos até o próximo mês de setembro. Dessa forma, o Bolsa Família chegaria na casa dos brasileiros apenas em outubro. O Ministério da Cidadania acredita que isso é tempo suficiente para deixar tudo pronto.

A questão é que nem o Governo Federal confirma essa ideia ainda. Nesta segunda-feira (7), o Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que é contra uma prorrogação do Auxílio Emergencial e que quer aprovar logo o novo Bolsa Família. Com essa diferença de informações, fica difícil saber o que de fato vai acontecer.

Auxílio Emergencial

Oficialmente falando, o que se tem até agora é que o Governo Federal segue pagando as quatro parcelas do novo Auxílio Emergencial. Até aqui, o que se sabe é que o programa vai fazer pagamentos até o próximo mês de julho deste ano.

Os valores seguem os mesmos. É que mesmo diante de tanta pressão da oposição, o Governo Federal segue pagando os montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375. A maioria dos informais estão recebendo o menor valor. No entanto, a maioria dos que recebem o Bolsa Família estão recebendo o patamar maior.

Recentemente, o Presidente Jair Bolsonaro criticou duramente as pessoas que estão pedindo por uma prorrogação do Auxílio Emergencial. De acordo com ele, essas pessoas precisam pedir um empréstimo em um banco se quiserem mais algum dinheiro neste momento. A declaração acabou gerando muito polêmica nas redes sociais.