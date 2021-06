Grazi Massafera compartilha vídeo que defende artistas que não se posicionam; assista

Grazi Massafera compartilhou no Instagram na noite desta segunda-feira (31) um vídeo da jornalista Mônica Salgado, em que ela defende os artistas que não se posicionam politicamente.

Ao compartilhar o vídeo, Grazi apenas escreveu “é isto”. A postagem aconteceu no mesmo dia em que Caio Castro, namorado da atriz, compartilhou um vídeo em que um pastor se coloca contra a união homoafetiva.

No vídeo, Mônica diz que existem dois grupos distintos entre os artistas: os que se posicionam e os que preferem não falar sobre política publicamente. E afirmou que existe um “fetiche” de quem se posiciona contra quem não se posiciona.

A jornalista cita como exemplo Claudia Leitte, que recentemente, durante participação no Altas Horas, afirmou ter um “coração pacificador” e que não se indignava com a situação política do Brasil.