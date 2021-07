Grêmio confirma lesão de volante, que para por até seis semanas

Porto Alegre, RS, 29 (AFI) – O volante Thiago Santos sofreu uma lesão muscular e poderá desfalcar o Grêmio por até seis semanas. Em nota divulgada nesta terça-feira (29), Thiago sofreu uma lesão considerada grave na musculatura da coxa direita.

Thiago Santos sofreu a lesão na última rodada, diante do Fortaleza. O volante teve que sair de campo aos 21 minutos da primeira etapa, a partida terminou empatada sem gols.

DESFALQUE CERTO

Com a confirmação da lesão, o técnico Tiago Nunes terá um desfalque certo por pelo menos seis semanas. Neste período, Thiago Santos poderá ficar fora jogos de três diferentes competições, sendo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-americana. Caso a recuperação dure o máximo de tempo estimado, o volante poderá ficar fora do Gre-Nal pelo Brasileirão, jogos das quartas de final contra o Vitória pela Copa do Brasil e confrontos diante da LDU pela Copa Sul-americana.

MÁ FASE

O Grêmio vive uma fase conturbada neste inicio do Brasileirão 2021. Até o momento, a equipe gaúcha tem apenas dois pontos somados e ocupa a lanterna da competição. Nesta madrugada, um grupo de torcedores espalhou faixas pela cidade em protesto a má fase vivida pelo tricolor.