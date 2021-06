Brasileiro

Grêmio renova contrato com jovem volante até 2023



Jonatha Varela, de apenas 20 anos, chegou ao clube em 2017 e está começando a se integrar na equipe principal

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 4 (AFI) – O volante Jhonata Varela teve seu contrato renovado com o Grêmio até 2023, o antigo vínculo do atleta era até dezembro deste ano. Varela tem apenas 20 anos e faz parte do elenco Sub-21 da equipe. Mas o jogador já chegou a ser utilizado no time principal em três ocasiões.

Na última delas, foi como titular, ao ser improvisado na lateral-esquerda contra o La Equidad, no Equador, pela Sul-Americana.

Jhonata Varela, renova com o Grêmio – Foto: Lucas Uebel / Grêmio

CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA



O volante que é natural de Natal, Rio Grande do norte, chegou ao clube em 2017. Veio por um empréstimo do ABC, mas Tricolor comprou os direitos econômicos do jogador na metade de 2018, firmando um vínculo que iria até o fim de 2021.

PRÓXIMA PARTIDA



O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho é contra o Flamengo, neste domingo, na Arena do Grêmio, pelo segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes aguardam a CBF definir o horário da partida.