Grêmio x Athletico – Furacão seguirá com 100% ou Tricolor vencerá a 1ª?



Ambos vêm de classificação tranquila na Copa do Brasil

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 13 (AFI) – Em momento de paz na temporada, Grêmio e Athletico se enfrentam neste domingo, ás 16h, na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos estão classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. Acesse casadasapostas.website e ganhe com esse clássico.

O Grêmio fez apenas uma partida no Brasileirão e perdeu para o Ceará por 3 a 2, pois teve o duelo contra o Flamengo adiado. Na Copa do Brasil, passou sem sustos pelo Brasiliense.

O time paranaense começou o campeonato de forma surpreendente. Na estreia, bateu o América Mineiro por 1 a 0. Na sequência, fez sonoros 3 a 0 para cima do Juventude, em Caxias do Sul. Na Copa do Brasil, eliminou o Avaí.

OLHO NO FURACÃO!

O Athletico terá praticamente força máxima para o duelo contra o Grêmio. O técnico António Oliveira terá retornos importantes. São eles: o lateral Abner e o atacante Matheus Babi. Abner retorna após integrar a seleção olímpica. Matheus Babi, por outro lado, ficou de fora do duelo contra o Avaí por já ter disputado a Copa do Brasil, na atual temporada, com a camisa do Botafogo. No entanto, diferente do lateral, ele deverá ficar como opção no banco de reservas.

Além da dúvida no setor ofensivo, o treinador testou algumas alterações no meio de campo. A principal briga é entre Jadson e Terans, com o primeiro sendo o favorito para iniciar o embate. O único desfalque é o volante Erick, com uma lesão na coxa.

O Grêmio é uma grande equipe, que tem um grande treinador, o mais vitorioso da história do Athletico. Nós, mais uma vez, vamos analisar e perceber a melhor estratégia e o melhor 11 para lutar em qualquer circunstâncias pelos três pontos. Vamos enfrentar um grande adversário, mas já tivemos 13 grandes testes. O adversário tem os valores deles, mas nós temos os nossos valores e os nossos objetivos”, falou o treinador.

COMO VEM O TRICOLOR?

O técnico Tiago Nunes comandou a atividade que contou com importantes retornos entre os jogadores e a comissão técnica. Brenno e Matheus Henrique, que estavam com a Seleção Olímpica, já se reapresentaram.

O preparador de goleiros Mauri Lima e o auxiliar técnico Evandro Fornari, juntamente com os jogadores Darlan e Rodrigues, que estavam se recuperando da Covid-19, já participaram do treinamento desta tarde.

A atividade em campo foi realizada com redução de espaços, trabalho de pressão e controle de posse de bola, com ajustes individuais e por posicionamento, Tiago Nunes já começou sua montagem da equipe que irá enfrentar o Athletico-PR.

Os jogadores que atuaram na partida diante do Brasiliense, na quinta-feira, atuaram na recuperação do jogo e da viagem sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel