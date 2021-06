Grupo do setor varejista abre matrículas para programa de trainee

O Grupo Super Nosso, do setor varejista, abriu inscrições para o seu programa de trainee 2021. Podem se candidatar profissionais de nível superior, de qualquer curso, formados entre julho de 2018 e agosto de 2021. Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de junho através do site traineegruposupernosso.com.br.

A empresa oferece aos trainees convênios com instituições de ensino, assistência de saúde e odontológica, convênio com farmácia e vale compra nas lojas do grupo. O valor da remuneração não foi divulgado.