Guarani alinha renovação de empréstimo de atacante do Corinthians até fim da Série B



Tanto que o anuncio oficial da renovação de Matheus Davó com o Bugre deve acontecer nos próximos dias

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou no último dia 27, o atacante Matheus Davó irá seguir mesmo no Guarani até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jovem de 21 anos tinha contrato de empréstimo junto ao Corinthians apenas até 30 de junho, mas será renovado até dia 31 de dezembro.

Isso porque, em uma reunião em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (07), representantes bugrinos e do Corinthians, acertaram os últimos detalhes para essa renovação. O anuncio oficial, inclusive, deve acontecer nos próximos dias.

Guarani alinha renovação de Davó até o final da Série B (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

Revelado no Guarani em 2019, ele foi destaque do time campineiro na Série B daquele ano e logo foi negociado com o Corinthians, que na época pagou cerca de R$ 2 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, que assinou contrato até 31 de dezembro de 2023. Porém, não teve grandes chances com Vágner Mancini.

E, no começo desse ano, foi emprestado ao próprio Bugre, onde mais uma vez se destacou no Paulistão.

Ao todo, em dez jogos, contando partidas do estadual e também deste inicio de Série B, ele já fez 10 jogos e marcou dois gols. Havia a possibilidade dele ser repatriado com a contratação do técnico Sylvinho, o que não se concretizou.