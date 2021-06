‘Gueto’, música de IZA, foi produzida por marido da cantora: ‘Feita em família’

Fazendo referência as origens em Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro, IZA lança “Gueto”, sua nova música de trabalho. A composição é da carioca, ao lado de Pablo Bispo, Ruxell e Sérgio Santos. O trio também é responsável pela produção. Este último, aliás, é também parceiro de vida da artista, já que os dois são casados desde dezembro de 2018.

“Foi uma música feita em família e eu tenho certeza que a mensagem que eu trago nela é muito verdadeira para eles também. Uma produção muito visceral, muito intensa. Essa música me passa uma sensação muito boa”, disse IZA na divulgação oficial do single.

Essa não é a primeira colaboração em casal. IZA e Sérgio já trabalharam juntos no primeiro álbum “Dona de mim”, que contava com hits como “Pesadão”, e em lançamentos recentes, como “Evapora”, uma parceria com os gringos Diplo e Ciara.

Os pombinhos se conheceram na gravação do primeiro disco da cantora, mas começaram a ficar em julho de 2017, trocando as alianças, finalmente, em dezembro de 2018. A cerimônia foi no Rio de Janeiro, no Outeiro da Glória, e a festa no fim de tarde no terraço do Xian Lounge Restaurant Club, que contava com vista para o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

Com explosão de cores e diferentes cenários do Rio de Janeiro ganhando destaque, IZA não esconde a felicidade com o resultado.

“Eu estou feliz demais por ter gravado esse clipe. Ele é muito importante para mim porque eu quero mostrar realmente tudo o que tem de mais bonito de onde eu vim. Acho que é uma forma de celebrar tudo o que aconteceu na minha vida”, disse.

E reúne várias referências aos anos 2000.