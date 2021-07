Gui eliminado e críticas de Jéssica a Kaysar: Saiba tudo o que aconteceu em No Limite

O oitavo episódio de No Limite, que foi ao ar nesta terça-feira (29), foi marcado pela eliminação de Guilherme Napolitano, após a Tribo Carcará perder para a concorrente na Prova da Imunidade. Além disso, outro momento que marcou a edição foi a declaração de Jéssica, ao falar que não acredita em Kaysar Dadour e o vê “forçando a barra” no jogo.

Após diversos perrengues, a Tribo Calango conquistou o prêmio de aproveitar o luxo de um hotel cinco estrelas, com direito a champagne, roupão e muita comida.

Após a saída de Íris Stefanelli, na semana passada, os calangos ficaram apenas com quatro participantes – André Martinelli, Carol Peixinho, Jéssica Mueller e Kaysar Dadour. Com isso, eles precisaram se unir para conseguir avançar na disputa.

Jéssica, inclusive, vibrou a liderança de André. “A gente realmente sentiu que, depois da saída dela, juntou as forças que a gente precisava na tribo e, quando falamos de personalidade, trouxemos à tona a do André”, contou.

Na Prova de Privilégio foi necessário muita concentração, habilidade e velocidade. Os homens precisavam arremessar sacos de areia para derrubar o painel do adversário. Em seguida, as mulheres eram desafiadas a construir um quebra-cabeça com a cor da própria tribo.

A Tribo Calango teve um bom desempenho durante toda a prova e ainda saiu em vantagem pelo fato de Viegas ter se machucado durante os arremessos da Tribo Carcará.

Já na Prova de Imunidade, eles precisavam transportar um balde com água para encher um recipiente, visando liberar uma chave de um baú. Na segunda parte, um participante tinha a missão de montar um quebra-cabeça antes do competidor rival.

No Portal da Eliminação, Gui recebeu três votos, enquanto Elana levou dois. O ex-BBB foi o oitavo eliminado do reality de aventuras.