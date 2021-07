Gui Napolitano é o oitavo eliminado do ‘No Limite’ | No Limite

Ele contou que fez por onde e que tentou chegar ao máximo em todos os momentos. “O frio e a chuva foram surpresas que ninguém esperava. Depois, a gente foi sabendo como levar e a escolha do meu grupo foi sensacional. Amei todos e valeu muito ter conhecido cada um”, afirmou.

Andre Marques quis saber da tribo Carcará o que aconteceu com a equipe, que vinha vencendo cinco provas seguidas e deslizou no oitavo episódio. “A tribo Calango executou muito bem, não tenho o que falar. Eles foram superiores na execução das tarefas. Foi mais mérito deles do que erro nosso”, afirmou Marcelo Zulu.