Gui Napolitano fala sobre Íris Stefanelli: ‘Ela errou muito e não foi só comigo’ | Bate-Papo No Limite

Gui Napolitano também disse que queria ter continuado no jogo e deu uma nota para a sua participação: “Nota oito, por conta de entrega e de não desistir. A união do nosso grupo era muito boa e a gente continua com a amizade aqui fora. Aquela sequência de cinco provas seguidas foi muito por conta dessa união. Comentei até esses dias com a minha namorada que cada um de nós tinha uma característica diferente e isso era muito bacana lá dentro”.