Brasileiro

Gustavo Henrique foi um dos destaques na vitória do Flamengo contra o Coritiba



Zagueiro foi muito bem ao lado de Willian Arão na importante e magra vitória, fora de casa, jogo de ida

Publicado em 11/06/2021

por Grande Área

Rio de Janeiro, RJ, 11 (AFI) – Em sua estreia na Terceira Fase da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Coritiba por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (10), no Estádio Couto Pereira. O gol do Rubro-negro foi marcado por Rodrigo Muniz. Com o resultado, o Mengão terá a vantagem do empate no jogo de volta, no Maracanã, para avançar de fase.

O destaque também ficou para defesa do Mengo, que chegou a três jogos sem levar gols. O zagueiro Gustavo Henrique esteve em dois desses jogos, no empate em 0 a 0 diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, pela Libertadores, e na vitória diante do Coxa.

“Feliz com a vitória e também pela equipe se comportar bem, de ter essa sequência de jogos que não tomamos gol, e isso é fruto do trabalho de todos que tem entrado dado conta do recado”, disse

Gustavo Henrique quer se firmar no Flamengo – Foto: Reprodução

SÓLIDOS

Na partida diante do Coritiba, o zagueiro teve uma atuação segura ao lado de Willian Arão. Gustavo Henrique volta a ser titular da equipe nos próximos jogos já que Rodrigo Caio está com a Seleção Brasileira, para disputa da Copa América.

BONS NÚMEROS



O zagueiro completou um ano e cinco meses de Flamengo no último dia três de junho e tem conquistado vários títulos desde que chegou. São 52 jogos, quatro gols e oito troféus conquistados desde a sua chegada ao clube. Campeão da Recopa de 2020, bicampeão da Supercopa do Brasil (2020/21_, bicampeão Carioca (2020/21), bicampeão da Taça Guanabara (2020/21) e campeão Brasileiro de 2020.

PRÓXIMO JOGO

O próximo compromisso do Flamengo é no domingo (13), diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro.