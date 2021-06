Hélio Vieira lamenta empate em casa, mas ressalta São José-RS

Brasileiro

Série C: Técnico do São José lamenta empate em casa, mas ressalta trabalho da equipe



Hélio Vieira disse que só saberá se empate contra o Criciúma, em casa,” foi um ponto ganhou ou dois perdidos lá na frente”

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 9 (AFI) – No último domingo, o São José-RS empatou em casa, sem gols contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe apresentou bom futebol e pressionou muito o adversário, mas pecou nas finalizações.

Foi o primeiro ponto somado pela equipe no Brasileirão, já que na primeira rodada havia perdido por 1 a 0 para o Botafogo-SP. Com o ponto somado, a equipe chegou a sexta colocação do Grupo B.

Hélio Vieira, técnico do São José – Foto: Divulgação

AINDA NÃO SABE SE FOI BOM



O treinador Hélio Vieira analisou a postura da equipe e disse que ainda não é possível saber se foi um bom resultado.

“Tínhamos uma proposta de explorar bastante os lados de campo, e foi assim que encontramos os espaços e as oportunidades para marcar. Mas essa situação mudou no segundo tempo, também por mérito do adversário. Foi um empate que só saberemos se foi um ponto ganho ou dois perdidos lá na frente. O fato é que seguimos na briga”, disse ao final da partida.

REFORÇO NA ÁREA



Nesta quarta-feira, o clube anunciou um reforço para o campeonato. Trata-se do meio-campista uruguaio Maxi Rodriguez, que está vindo do Paraná, que também faz parte do Grupo B.

PRÓXIMO JOGO



O próximo compromisso do São José é neste sábado, às 15h, contra o Ituano, no estádio Estádio Passo D’areia São José.